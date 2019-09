Her jubler Gjertsen for scoring igjen: - Det har vært mye frustrasjon

Sport

- Jeg er ikke lei snakket om det, for det største presset har jeg lagt på meg selv. Fotballspillere setter høye krav til seg selv, sånn er det bare.

Det sier Gjertsen til Trønderbladet rundt midnatt, fire timer og et kvarter etter at han endte en 51 uker lang måltørke med en praktscoring mot Haugesund.