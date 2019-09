Ysland veltet - fikk VM-løpet ødelagt

Sport

Fredagens fellesstart i VM, med start i Doncaster, ble preget av de mange veltene underveis. I ett av dem var Anne Dorthe Ysland innblandet. Det skjedde etter 32 kilometer.

Ysland måtte bytte sykkel og kom seg aldri opp i hovedfeltet igjen. Lagvenninne Natalie Irene Midtsveen måtte bryte og ble etter målgang sendt til sykehus for legesjekk.

– Er på vei sykestua nå sammen med Ysland for rensk av sår. Midtsveen har et skrubbsår bak øret og litt vondt i brystet. Ysland har sår på venstre fot, opplyste det norske lagets pressekontakt Cato Karbøl til NTB etter løpet.

Mads Kaggestad er TV2s sykkelekspert, og han syntes det var synd for det norske laget at Ysland tapte terreng.

– Vi skulle gjerne hatt henne foran der. Hun var kanskje vårt sterkeste kort i dag, sa Kaggestad i tv-sendingen.

Kaggestad beskrev løpet slik;

– Det er junior-VM på sitt verste. Det er noe av det mest intense man kan være med på med tanke på nervøsitet i feltet, og det er stor fare for å bli utsatt for velt. Det var dette rittet et godt eksempel på.

Ysland endte som nummer 71.