Nå rykker Melhus 2 opp: – Vi er den førende klubben i Gauldalen

Melhus 2 hadde i kveld muligheten til å skafffe seg seks poengs luke ned til Tiller 3 på toppen av tabellen i årets 6. divisjon avdeling 6 og etter at Heimdal ble slått med kalasssifre, må det nå et under til for at det ikke blir spill i 5. divisjon neste sesong for Melhus-reservene.

Med to kamper igjen å spille for Tillers del og 34 måls bedre målforskjell i favør Melhus, må Melhus 2 fort tape med rundt 15 mål i siste kamp borte mot nettopp Tiller 3 for å snyte Melhus 2 for opprykket - med forbehold om at Tiller 3 vinner sin neste kamp hjemme mot Heimdal 2 i neste uke og kommer tre poeng bak før siste serierunde spilles på Tiller torsdag 3.oktober.

- Det skjer ikke, fastslår lagleder for Melhus 2, Jens Kristian Auke med et smil.

- Voksenfotball

Auke har nettopp sett sitt lag vinne hele 10-0 borte mot Heimdals nest beste, og oppsummerer storseieren slik:

- Det var klasseforskjell. Heimdal kom til spill med 3-4 16-åringer på banen, mens vi stilte et sterkt lag og leverte en solid kamp. Det ble voksenfotball mot juniorer og da er forskjellen såpass stor, sier han.

Stillingen ved pause på Heimdal kunstgress torsdag kveld var 0-4.

Melhus 2 kom med et sterkt lag på papiret til kampen med kjente spillere som Øyvind Onsøien, Mats Olav Olsen, Mats Even Eid, Andreas Langørgen Solberg, Alain Junior Olle Olle, Mathias Eid, Håkon Lund og Huy Ta Nguyen - for å nevne noen. Alle med rikelig erfaring fra spill på klubbens førstelag i 3. divisjon.

Melhus henter midtstopper fra Levanger Men klubben har planer om å bruke han som spiss.

- Viktig for klubben

Et bevisst valg fra Melhus hele veien, skal vi tro Auke.

- Målet har hele tiden vært å rykke opp med andrelaget i år, og det ser vi nå ut til å klare, forteller han.

- Vi har en god og bred tropp som trenger matching på en god kamparena. Det gjelder både de beste juniorene og de som ikke har fått allverden med spilletid på førstelaget. Derfor har det vært et bevisst valg hele veien at vi har stilt et sterkt lag på våre andrelagskamper denne sesongen. Vi må ha opp andrelaget til 5. divisjon. Det er et minimum, og også et ønske fra klubbens side, legger han til.

- Så det faktum at Støren 2 i kjølvannet av å ha trukket laget mislikte at dere toppet laget tar du med knusende ro?

- Ja, svarer han kontant.

- Nå har de selv vært i tilsvarende situasjon bare for ett år siden hvor de stilte et godt andrelag, så akkurat det skal de ikke rope så høyt om, påpeker Auke.

Støren 2 trakk som kjent laget fra samme serie bare for èn måneds tid siden på grunn av mannskapsmangel etter at Melhus 2 hadde slått Støren 2 med tosifret antall mål. Dermed er det nå bare sju lag igjen i serien etter at Nidaros 2 gjorde det samme tidligere i sommer.

Melhus knuste tabelljumboen Det ble etter hvert klasseforskjell mellom lagene da Melhus gjestet bunnlaget Steinkjer lørdag ettermiddag.

- Den førende klubben i Gauldalen

Auke er også tydelig på at det ikke er noen tvil om hvem som er den ledende klubben i distriktet akkurat nå.

- Akkurat nå er vi den førende klubben i Gauldalen, og det ønsker vi fortsatt å være. Jeg tror nok kanskje også vi vil bli litt mer attraktive for yngre spillere i nærområdet nå som vi også har et bedre sportslig tilbud å lokke med på andrelaget vårt. Vi kan få noen herlige lokaloppgjør neste sesong, sier han med et smil.

- Blir det noe feiring da?

- Ikke i kveld i hvert fall. Vi kunne jo kanskje fått Tore Havdal til å åpne Høvdingen. Er det noen som hadde klart det, så er det jo han, ler Auke avslutningsvis.

Mathias Eid (2), Mats Even Eid (2), Håkon Lund, Andreas Langørgen Solberg, Alain Junior Olle Olle, Mats Olav Olsen, Huy Ta Nguyen og Bjørnar Bruvoll noterte seg for Melhus sine scoringer i storseieren som langt på vei sikret opprykket.

PS! Gauldal topper 6. divisjon avdeling 7 foran Singsås og sikrer også de opprykket til 5. divisjon dersom det blir seier borte mot OS/Nansen lørdag.