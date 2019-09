Melhusherrene åpnet sesongen med seier og tap

Sport

Herrelaget til Melhus Håndball sesongåpnet i 2. divisjon avdeling 4 hjemme i Melhushallen i helga.

Lørdag fikk over 200 publikummere på tribunen se et heltent hjemmelag som vant 35-30 over Storhamar 2. Stillingen til pause var 16-15.

Bjørn Otto Havdal ble hjemmelagets toppscorer med sju nettkjenninger. Like bak kom Mikkel Hårsaker Mærk med sine seks scoringer. Per Olav Duesten fant veien til mål fem ganger, mens Sander Sæterhaug Rønning scoret fire.

Resten av målene til Melhus var det Thomas Martinsen (3), Elias Raanes Sæteraas (2) og Oliver Røddesnes (2) som sto bak.

Tapte mot Vikhammer

Dagen etter, søndag, tok melhusbyggen turen til Malvikhallen for å møte Vikhammer i sesongens andre seriekamp. Etter å ha ligget under bare 15-16 til pause, var det hjemmelaget som til slutt vant kampen med sifrene 29-25. 100 tilskuere så kampen.

Bjørn Otto Havdal og Elias Raanes Sæteraas delte toppscorertittelen denne kampen med fem mål hver. Mikkel Hårsaker Mærk noterte seg for fire mål. De andre scoringene til Melhus ble scoret av: Oliver Røddesnes (3), Thomas Martinsen (2), Sander Sæterhaug Rønning (2), Per Olav Duesten (1) og Hermann Wahlberg (1).

I skrivende stund ligger Melhus som nummer fem på tabellen med to poeng. Flere av lagene i avdelingen har ennå bare spilt én kamp.

Førstkommende lørdag møter melhusherrene Charlottenlund 2 borte i CSK Varmbo Arena. I helga vant Charlottenlund 2 overlegent borte mot Steinkjer.