Leiks tidligere toppscorer med hjelpende hånd til gamleklubben

Sport

Andre Steinsvoll har spilt fotball for Leik i hele sin aktive karriere. Helt fram til i sommer. Da valgte spissen å forlate klubben til fordel for divisjonskollega Trønder-Lyn. Da Byneset kom på besøk til Sørøya kunstgress torsdag kveld, var han i aksjon for sin nye klubb for fjerde gang og scoret samtidig sitt andre mål etter overgangen i sommer.