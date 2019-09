Melhus henter midtstopper fra Levanger

Sport

Mosa Doboyou, med en fortid i blant annet Stjørdals-Blink og Levanger, er klar for Melhus og debuterte for klubbens 2.lag mandag da Gimse ble slått hele 11-0 i lokaloppgjøret mellom klubbene. Doboyou scoret 3-0 målet for Melhus 2 og spilte midtstopper, men det er i en annen rolle han er tiltenkt for klubbens 1.lag i 3.divisjon.