Baritron med overbevisende seier

Sport

Åtte år gamle Baritron, eid og trent av Ole Dragsten i Melhus, har hatt løpsfri det meste av sommeren. De som kjenner hesten vil vite at den har problemer med allergi, dermed er vår og sommer ikke noen god tid for den lokale travstjernen. Mandag var Baritron tilbake – som en lekker vinner over sprintdistanse.

Godt håndverk

Baritron fikk vist at den så avgjort kan åpne. Den fikk en pangstart fra spor sju bak bilen og stakk rett til tet. En stund fikk den press av Pilgrims Power, men både den og de øvrige i feltet var sjanseløse mot melhushesten, som vant klart foran Derby d’Estino og Magne Olsen.

- Den løste overraskende bra og gjorde det veldig lett, avgjorde Dragsten, som føyde til at den neste sannsynlige starten blir på Leangen neste mandag før en eventuell start i V75.

Vanligvis er det Thomas Mjøen som kusker Baritron. Denne gangen var kuskeansvaret overlatt til den unge og fremadstormende østlandskusken Dag-Sveinung Dalen. Han skjøttet oppgaven på beste måte. Dalen visste å sette pris på både hest og trener.

- Det var en veldig fin hest å få låne. Jeg hadde fått info både fra eieren og fra Thomas. Det var noe voldsomt som den gikk. Det er godt håndverk å levere en sånn hest, skrøt en fornøyd kusk.

Dagens skrell

Etter fire forholdsvis lettløste løp kom stevnets overraskelse som sendte V65-verdien fra beskjedne 227 til 15642 kroner. Den var det Ragnhild Bjørnbeth som sto for med Soknedal-traveren Sørlijerven. Den Stein Mathisen-trente sjuåringen er oppdrettet i Budal og vant sitt løp som et åttendevalg til 32 i odds.

Sørlijerven var i ledelsen før første sving, og der ble den. Åsajerven-sønnen vant med halvannen lengde til Lineoda.

Bjørnbeth la ikke skjul på at hun var overrasket.

- Den var ikke så morsk i mål, men det var ikke de andre heller, så det holdt i dag.

Beste hesten

Fannrem-traveren Dancer Halbak er kommet til trening hos Vegard Lundstrøm Wolden på Melhus. Men kusk var som vanlig Arild Eggen.

Fireåringen tok sin tredje seier for sesongen. Eggen plasserte hesten i rygg på lederen Feed My Soul den første runden, så gikk han resolutt ut i dødens. Det sto og veide litt på oppløpet, men Dancer Halbak holdt unna til sterk seier foran Deep Sea Baby og Olsen-traveren Man of Steel.

- Hesten var best. Det var ikke snakk om å kjøre på smygen. Denne kan nå et stykke, mente Hovin-kusk Eggen.

Trippelseier til Thomas Mjøen i Orkdal Amatørkusken herjet under totalisatorkjøringen på travbanen i Orkdal lørdag kveld.