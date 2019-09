Vant Eliteracet - invitert til storløp i Sverige

Sport

I 2018 var Martin Andre Borten en av landets beste bilcrossførere over ti løp. Det førte til invitasjon til Eliteracet, der landets seks beste bilcrossførere får tråkke på gasspedalen i et prestisjeløp.

Borten gikk like godt til topps i Eliteracet. Det førte til invitasjon til NGK-masters, noe som kan sammenlignes med den norske Landsfinalen.

- Alle de beste i Sverige stiller. Det er ikke mangel på erfarne sjåfører der. Johan Kristofferson, han som kjørte i team med Petter Solberg, har vært en gjenganger blant annet, sier Borten.

Håper på finale

Det er årets største løp i Sverige, og naturlig nok er det knyttet stor prestisje til løpet. Ifølge Wikipedia samler NGK-masters svenske mestre, europamestre og verdensmestre for å møte «folkeeliten» til konkurranse.

- Det er kanskje noe man får oppleve bare én gang i livet. Det blir litt ekstra, sier han.

Konkurransen går av stabelen i Karlstad 13. oktober. Borten antar at rundt seks nordmenn er invitert til å kjøre. Selv er han usikker på hvor langt det kan gå i konkurransen.

- Det er veldig uvisst. Jeg håper på en finale, og prøver å komme meg dit, og så ta det derfra.

Gjør det meste selv

Forberedelsene er i høyeste grad i gang, og bilen er på plass på låven. Reglene på budgiving etter endt løp er de samme som i Norge. Det vil si at hvem som helst kan legge inn bud på bilen etter endt konkurranse.

I Sverige er budsummen noe lavere, 9000 kroner mot 11 000 kroner i Norge. Det betyr at det er en risiko med å stille med "for god" bil. Det betyr ikke at Borten reiser med et vrak, men han prøver å holde kostnadene noe ned.

- Den er ikke helt klar enda, men det nærmer seg. Jeg prøver å gjøre mest mulig av trimmingen selv, for eksempel maskinering av topper og den biten, sier han, og legger til;

- Noen kroner koster det uansett. Det er en hobby og en livsstil.