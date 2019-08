Tydeligere struktur har snudd trenden for Melhus

Sport

Etter fem strake tap og en tung periode for Melhus i 3. divisjon var plutselig laget innblandet i bunnstriden en periode, men etter mandagens 3–2 seier hjemme over Kongsvinger 2 er nå avstanden ned til lagene under streken seks poeng. Forrige helgs solide 3–1 seier over topplaget Gjøvik-Lyn ble fulgt opp av en ny trepoenger i Gruva mandag kveld.