Nå reiser de fra Støren til Landsturneringen

- Rett før jul ble det startet et håndballag på Støren for psykisk utviklingshemmede. Vi ønsker oss også flere spillere, og grad av funksjonsevne har ingenting å si for å kunne bli med, forteller Fillingsnes.

Hun opplyser at laget også holder på med andre ting.

- Blant annet går vi turer, spiller fotball og hjørnehåndball. Vi driver med litt forskjellig, og vi trener på ettermiddagen på tirsdager i Størenhallen, opplyser Fillingsnes.

1.500 deltakere

Hovedtreneren opplyser at de stort sett er 10-11 personer på treningene.

- Og det er åtte spillere som reiser til Stjørdal kommune på cup nå i helga. Her skal vi være med i en nybegynnerklasse, sier Fillingsnes.

I år arrangeres Landsturneringen i fotball og håndball for 30. gang. Dette er landets største arrangement for tilrettelagt fotball for mennesker med funksjonsnedsettelse, samt håndball for utviklingshemmede, med cirka 1.500 deltakere. Landsturneringen er et samarbeid mellom Norges Håndballforbund og Norges Fotballforbund, hvor kretser og regioner får ansvar for å gjennomføre arrangementet.

Fantastisk stemning

Fillingsnes opplyser at stemningen på treningene er fantastisk.

- Hadde alle vært så engasjerte, så hadde alle i Norge vært på et internasjonalt nivå. Våre spillere trenger kanskje litt lengre tid på å lære ting enn «oss vanlige», men de går inn for det og får det til. Det er veldig artig å se. Dette er også en gjeng som er fryktelig glade på trening, sier Fillingsnes.

Økonomisk støtte

Klubben har fått økonomisk støtte for å komme seg til Landsturneringen.

- Vi fikk en fin sum fra Lions, og vi har fått penger fra kulturavdelingen i kommunen til busstransport. Idrettsrådet har også gitt oss litt penger, og med litt markedsføring kan det dukke opp mer. Idrettslaget på Støren hjelper også til med finansieringen, sier Fillingsnes, som legger til at laget også har fått sponset håndballer og drakter.

Får hjulene til å gå rundt

Når det gjelder lagets fremtid, så forteller Fillingsnes at om hun ikke blir med i alle årene fremover, så skal hun bli med slik at hjulene går rundt.

- Det kan jo ta tid å få dette til å stabilisere seg og at folk ser at dette er noe å satse på som noe fast her på Støren. Men – jeg vet at regionen er veldig glad for at det har kommet et slikt lag i Gauldalen, sier Fillingsnes.

Gleder seg til cup

Både Oda Lillebordal og Vigdis Rise har vært med på håndballaget på Støren siden det ble startet, og de ser frem til å delta på cupen i helga.

- Jeg tror det kommer til å bli bra, og det er artig å møte andre på turnering, sier Lillebordal.

Rise er helt enig i det.

- Det blir artig å være med, sier Rise.