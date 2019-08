Amatør og stallansatt dominerte på Leangen

Sport

Ser vi bort fra Leangen Duathlon, som består av et monté- og et sulkyløp og ble vunnet av en svenskeid hest, må vi helt til mandagens siste løp for å finne en trippel hvor ikke én eller begge de nevnte melhuskuskene var å se i toppen. Når amatør Mjøen og stallansatt Bjørnbeth slår seg løs på Leangen og spiller på hele sitt register, hjelper det ikke å være profesjonell utøver aldri så mye. I hvert fall var det slik på søndag. Riktignok hadde de gode hester å kjøre, men de får gode hester nettopp fordi de er dyktige.

Møre Lilja

Vi tar det like godt kronologisk for ikke å framheve noen. Det er liksom ingen av dem som fortjener å bli rangert som toer. Thomas Mjøen åpnet ballet ved å vinne med Tingvoll-hesten Møre Lilja, ei tre år gammel hoppe som sto med 0 i grunnlag og var favoritt i Trav og Galopp-Nytt, men kun et fjerdevalg hos spillerne. Etter en usikker startside la hun seg til og kom etter hvert fram til andre par utvendig. Inn mot den siste svingen ble angrepet satt inn. Hoppa fikk noen lengders ledelse gjennom svingen og holdt et klart grep helt til mål.

Stjerne Lykke

Ragnhild Bjørnbeth vant med Gåsbakken-hoppa Stjerne Lykke forrige løpsdag og kopierte den seieren i det neste løpet.

Det ble galopp som favoritt på startsiden. Ekvipasjen kom tilbake og fant seg en plass cirka midt i feltet. På siste bortre fulgte en ny utur idet foranliggende hest trøblet og Stjerne Lykke ble trukket bakover. Men verken hest eller kusk ga opp. Hoppa besitter glimrende fartsressurser og tok igjen det tapte via fjerdespor i siste sving og nedover oppløpet. I mål var Bjørnbeth og hoppa fra Gåsbakken helt overlegen.

- Hun skal ha rygg. Det ble galopp, men det ble riktig likevel. Hun har fart samtidig som hun må ha det servert. Får hun holde seg frisk, kan hun nå et stykke, uttalte kusken.

Kiss Me

Så sto Mjøen for tur. Kiss Me er ei fire år gammel melhushoppe som Mjøen har vunnet med tidligere.

Hoppa innledet som tredjehest, for så å bli liggende utenfor lederen Leonardo Di’Vici. Blekkans hest ledet lenge, men melhustraveren ble for sterk mot mål.

- Den gjorde et ordentlig fint løp. Det har vært mye strul, men den har vist fin kapasitet, slo Mjøen fast.

B.B. Viking

Det neste løpet inngikk i Leangen Duathlon og ble vunnet av svenske Etosha Boko, som hadde trønderrytteren Amanda Robertsen i salen. Deretter var det på nytt duket for Thomas Mjøen, nå bak Skaun-traveren B.B. Viking. Det er en seksåring utenom det vanlige, som har få starter bak seg grunnet tidligere skadeproblemer. Til gjengjeld har den aldri tapt, og det er det ikke sikkert den gjør på en stund, i hvert fall ikke i sitt grunnlag på Leangen.

Mjøen plasserte etter hvert Järvsöviking-sønnen i andre par utvendig. Men en slik reise var det neppe mange som tvilte på seier, spesielt ikke etter at den hardeste opponenten, T.K. Torden, galopperte til den ble disket. B.B. Viking var knusende overlegen i løpet.

- Det ble ganske så enkelt. Dette er voldsomt til hest. Den er så rolig at den kan kjøres med to fingre, uttalte Mjøen, som har kusket skauntraveren i alle fem seiersløpene.

Ragnhild Bjørnbeth ble nummer to med Snonsøy Balder.

F.X. Fragola

Enkelte hester får betegnelsen seiersmaskin knyttet til seg. Den fem år gamle Levanger-hoppa F.X. Fragola er en slik traver. Før søndagens start sto hun bokført med seks seirer på åtte starter denne sesongen. Ragnhild Bjørnbeth har kusket i hele år. Det får hun trolig fortsette med.

I dette løpet fikk Rite On Line-datteren merke at konkurransen hardner til. Det var et løp med spor etter grunnlag, eller sportrapp. Jo høyere grunnlag, jo dårligere spor, for å si det på den måten. Bjørnbeths stjerne sto i spor to, ofte det aller beste.

Hoppa tok da også teten. Først fikk den kraftig trykk av C. Brillianto og Andre H. Stensen. De måtte bare gi seg. Senere fikk den trykk av Five Stars Genius og Torkil Steinhaug. De måtte også gi seg. F.X Fragola holdt skansen til mål på imponerende vis.

Også Bjørnbeth var imponert. – Den vant greit til slutt. De prøvde, men jaggu holdt den unna. Hun er stødig, startkjapp og sterk, skrøt kusken av hesten, som får finale på Bjerke under klasseløpshelga som neste oppgave.

Kashmir

Thomas Mjøen trener familiehesten, den sju år gamle Moe Odin-sønnen Kashmir. Men ikke en gang Mjøen kan kuske to hester i samme løp, så den oppgaven var overlatt til Andre H. Stensen.

Helle Tone og Dag-Sveinung Dalen fikk føringen og ledet til de måtte overlate til Bjørnbeth og Il Oda. Stensen tok det mer piano fra tillegg, men i den siste svingen var Biri-kusken hakk i hel. Mot mål var Kashmir den sterkeste. Men Bjørnbeth klarte å splitte Mjøen-hestene. Med andre ord, Mjøen ble sjøl treer med den andre familiehesten i løpet, Villmira.

- Begge to er eget oppdrett. Vi er kjempefornøyd med begge, kunne Ingunn Terese Pallin Mjøen meddele velkjente Ole Jonny Solberg, som var hentet opp fra Bjerke for å være løpsreferent for anledningen.

For ordens skyld, de to siste løpene ble vunnet av henholdsvis Etosha Boko, som tok seg av begge løpene i Leangen Duathlon, og S.K.’s Monoceros med Orkdals-kusken Inge Melby.

Mjøen-traver til Derby

Akkurat i disse dager pågår kvalifiseringsløpene til årets utgaver av Norsk Travkriterium og Norsk Travderby på Bjerke. Melhusamatøren Thomas Mjøen kvalifiserte en av familiehestene, fire år gamle Borkmira, til finalen i Hoppe-Derby. De fire første hestene i mål i hvert kvalifiseringsløp går videre til finalen. Borkmira ble nummer tre i sitt løp.

Hoppa etter Bork Odin er ei flink hoppe som blant annet har gjort det bra i Sverige. I forrige måned ble hun nummer to i kvalifiseringsløp til svensk derby. Dessverre galopperte hoppa bort en premie i finalen i Østersund.

Til tross for tredjeplassen var ikke Mjøen helt fornøyd med hesten.

- Det gikk greit, men den ligger litt for hardt på. Vi har litt å jobbe med, mente kusken.

Finalen går på Bjerkebanen om knappe to uker.