Far og datter på elitestevne på Fremo

Sport

Terje Nisja fra Surnadalen ble vinner med flest innertiere med 343 poeng. Det var fem skyttere som oppnådde denne poengsummen, og da betyr flest innertierne hvem som blir stående øverst på resultatlisten.

Det var flere kjente skyttere som deltok i løpet av de fire dagene stevnet pågikk. Navn som Helge Anshushaug var en av dem. Arrangørlaget Flå skytterlag hadde også flere med gode resultater, men ikke helt i toppen.

Leder i Flå skytterlag, Eimund Økdal, var en fornøyd mann lørdag ettermiddag da Elitestevnet var over.

– Jo da, vi fikk mange gode ord underveis, det var jo hele 165 skyttere som deltok og det gikk greit, forteller han og legger til at anlegget ble berømmet. I hvilehuset er det mulig å kjøpe seg av kaffe, noe å spise og lese resultatene på skjermer.

Rasmus Løberg er helt i norgeseliten Rasmus Løberg flyttet fra Lundamo til Jæren for syv år siden. Nå er han helt i norgeseliten i baneskyting.

Far og datter

En sjelden kombinasjon er at far og datter deltar sammen på et skytterstevne. Det skjedde da Fridtjof Dypveit fra Nidaros skytterlag og hans datter Sille Dypveit fra samme lag var med. Far Dypveit har vært med i mange år på Elitestevnet og mange år også på Landsskytterstevnet. Datter Sille har vært tilstede på Landskytterstevnet siden hun var en ung jente og syntes det har vært spennende.

– Etter å ha fulgt med på Landsskytterstevnet i mange år, bestemte jeg meg for å prøve selv også. Jeg begynte med skytetrening først i år, forteller hun. Det betyr ingenting at det ikke ble toppresultat på årets elitestevne.

– Dette var så moro at jeg selvfølgelig kommer tilbake neste år også, kommer det nokså kontant fra henne.

Midt-Norges raskeste skytter Hans Jakob Løkkesmo fra Budal viste seg nok en gang å være en svært rask skytter.

Skytebanen

Flå skytterlag sin bane på Ler får alltid mye skryt. Da berømmes Oddvar Stensås som har vært ansvarlig for dugnadaarbeidet.

– Joda, det har blitt noen timer her, men det har vært artig. Jeg er fornøyd nå, og det må ikke glemmes at flere har vært med på mange dugnadstimer i lang tid, understreker han.