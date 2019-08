Tror gjennombruddet kommer i år

Sport

Dette er perioden på året hvor treningsbelastningen er på det høyeste. Skitalentet fra Melhus ligger nå på mellom 75–100 timer trening hver måned. Det gjør Fredrik Riseth (23) for å nå verdenstoppen i langrenn.

- På lang sikt er målet å bli en skiløper som hevder seg i toppen i mesterskap, og jevnlig i toppen i verdenscup. Jeg håper at jeg gjennom kommende og neste sesong skal ta steget opp på sprintlandslaget, sier Riseth.

I 2017 ble Riseth verdensmester i U23-VM, mens det i 2015 ble gull i junior-VM. I 2018 tok han bronse i klassisk sprint i NM, bak Johannes Høsflot Klæbo og Eirik Brandsdal, så det er lite tvil om at det er potensial i kroppen.

- Resultatmessig håper jeg allerede denne vinteren å hevde meg helt i toppen i verdenscuprenn i sprint, jeg har mål om finaleplass. Jeg har vært nærme én gang, i Drammen, og litt mindre nærme flere ganger. Derfor håper jeg å kunne ta steget opp på topp seks, det er der jeg må være om jeg skal ha mulighet til å kjempe om landslagsplass.

Får få muligheter

For å nå målene har Riseth gjort litt endringer i treningsopplegget. I år prøver han å forskyve formtoppen litt lenger utover høsten, for å være der han skal når sesongstarten går på Beitostølen i november.

- Da må det klaffe. Når du får så få muligheter mot de beste, så er du avhengig av å ha en topp dag når du først får gå mot dem. På mitt beste føler jeg at jeg kan hamle opp med mange av verdens beste skiløpere, men jeg må prøve å bli stabil på det nivået, sier han.

Riseth vet omtrent hvor han står, sammenlignet med de andre løperne i verdenstoppen. Nivået i Trøndelag er skyhøyt, og Riseth trener jevnlig med landets beste skiløpere.

- Vi har god matching i Trøndelag, så jeg vet hvor lista ligger. Innimellom kan jeg matche de beste på trening, så er det noen dager man får juling. Det er viktig å vite hvor skapet står for å motivere seg til å gjøre en god nok jobb, mener mekhusgutten som representerer Byåsen og Team Veidekke.

Sikter smalt

Per i dag satser Riseth utelukkende på sprint. Han har en tanke om at det er bedre å bli skikkelig god på én distanse, enn middelmådig på alle distansene.

- De største profilene er gode i alt. Men jeg må være realistisk, det er bedre for meg å prøve å slå gjennom på sprint, og deretter sikte bredere, enn å kanskje ikke slå gjennom i det hele tatt. Jeg er kanskje kroppslig og genetisk bedre egnet for sprint per dags dato.

Han er åpen for at han en gang i fremtiden må satse på andre distanser også, og tror blant annet at femmil eller langløp kan være aktuelt å satse på.

- Treningene våre er kanskje mindre forskjellig enn man skulle tro. Noen få økter kan være forskjellig, men det trenger ikke å være så mye som skal til for å «omskolere» seg. Når det blir langt nok, for eksempel fem mil, kan det se ut som sprinterne hevder seg godt. Som sprinter kan du hevde deg bra når intensiteten er veldig lav, når det er veldig seigt. Det er litt interessant, og noe jeg må tenke på i fremtiden. Det kan være at jeg passer til veldig lange og veldig korte løp, sier Riseth.

- Får lokal støtte

Onsdag denne uken var Riseth på plass i lokalene til Sparebank1 på Melhus. Der tok han banksjef Arne Ingar Elven i hånda, etter at de to hadde inngått en ny samarbeidsavtale, der banken støtter Riseth med 20 000 kroner det kommende året.

- De var med meg sist sesong og vi har hatt dialog en stund. For meg betyr støtten at jeg får trygghet til å fokusere på treningsarbeidet. Det er godt å kunne slippe å bekymre seg for det økonomiske, sier Riseth, som også tar fag ved BI når han har tid mellom treningsøktene.

- Vi ønsker å bidra i lokalsamfunnet, og med Fredrik har vi en utøver som har verdier og tankesett som vi liker, som er lokal og gjør det bra i skisporet, sier Elven.