Midtbanespiller fra Leik har signert for Melhus

Sport

Mats-Even Eid (24) har gjort comeback på fotballbanen og blir å finne i Melhus-trøya i første rekke ut inneværende sesong. Eid har allerede signert for klubben og debuterte med to scoringer for klubbens 2. lag da Støren 2 ble slått hele 13-0 tirsdag i forrige uke.