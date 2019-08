Bildet av Leik-spillerne er over 30 år gammelt

Sport

Flere har vært innom Trønderbladet for å opplyse om spillernavnene på bildet av håndballdamene i Leik. Bente Estenstad skriver at hun antyder at bildet er tatt i 1984 eller 1985. Hun er en av spillerne på bildet.

Første rekke fra venstre: Johanne Fossmo, Eva Stubsjøen, Kirsten Oddrun Jordet, Ingeborg Gaustad Pettersen, Laila Therese Stenseth og Gro Møkkelgjerd.

Bakerste rekke fra venstre: Norhild Sunnset Forsell, May Ingrid Gaustad, Bente Estenstad, Mette Estenstad, May Kristin Hustøft og Målfrid Fuglås.

Bente Estenstad forteller at maskoten het Gonken og var laget av Ingeborg Gaustad Pettersen. Den hadde en ryggsekk som det ble puttet poenger oppi når vi vant.

Kirsten Øyås Berg og Hanne Eid har også gitt opplysninger til bildet.