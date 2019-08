De knuste løyperekorden til Johannes Høsflot Klæbo

Sport

De kjempet side om side opp den siste bakken, men Carl Petter Lyngen fra Frol IL ble for sterk for Støren-løperen Andreas Fjorden Ree. Lyngen ble klokket inn på 45.12, og Fjorden Ree ett sekund bak. Begge knuste løyperekorden til Johannes Høsflot Klæbo fra 2017 med over minuttet.