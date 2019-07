Uheldig på Leangen: - Det var seieren som røyk

Sport

De fleste hadde håpet og trodd at Ragnhild Bjørnbeth skulle ta sjette strake med F.X. Fragola. Det hadde også skjedd, hadde det ikke vært for at ekvipasjen kom ut for en hjulhekt på startsiden, og dermed havnet litt på etterskudd. Alle som så løpet kunne konstatere at hesten gikk som ei kanonkule og hadde nær hentet inn vinneren, My Name Is Prince.