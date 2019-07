Melhus måtte ut i straffesparkkonkuranse

Sport

Først ut på torsdag var jentene fra Gimse, som skulle spille 16. delsfinale mot Urædd FK. Da dommeren blåste i fløyta for aller siste gang, sto det hele 5-0 til Gimse, som gjorde at de var klare for åttendedelsfinale senere på dagen. Mia Marie Qvenild scorte 2 mål, i mens Emma Wirkola Svanholm og Ariana Korsnes Frank scorte ett hver. Det siste målet var et selvmål av Urædd FK.