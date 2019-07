Sluttspill i dag i Gothia Cup

Sport

Helt utrolig at et lag fra lille Gimse fikk æren av å representere Norge under årets åpningsseremoni i Gothia cupen!! jubler Kristin Aune Welschinger i en melding til Trønderbladet. Foran 50 123 personer på Ullevi stadion i Gøteborg, marsjerte Gimse G16 og J17 inn på stadion for å vise landet frem under åpningsseremonien. Det er klubber fra 75 land i årets Gothia, så det å få være en del av innmarsjen på et så stort arrangement var stas! Heia Norge og Heia Gimse, jubler Gimse idrettslag på Facebook.

Gimse J17

Gimse J17 vant 2-1 i onsdagens kamp. Det vil si at de er nå videre i B-sluttspill. Torsdag kl. 800 er det 1/32-finale mot tyske laget ATS Buntentor. Lykke til jenter! skriver Gimse idrettslag på sin facebookside.

Gimse G16 vant 7-0 i tirsdag mot belgiske laget KFCE Belzele, men Alingsås IF ble for sterk onsdag. Gothiacupen fortsetter med 1/32-finale i B-sluttspill torsdag kl. 1310

Gauldal

Gauldal fotball gutter 13 år har vunnet to og et tap. De gikk til B-sluttspill 1 kamp torsdag, opplyser Inger Tangvik i en epost til Trønderbladet onsdag ettermiddag.

-Trenerteamet med strategien på plass før tredje kamp i gruppespillet. Svensk motstander ble slått, men vi endte på 3.plass i pulja med våre 6 poeng, skriver Gauldal Fotballklubb på sin facebookside onsdag. Nå blir det 1/32 finale mot norske Bødalen i B-sluttspillet.

- G16-laget har ett tap og en seier, kunne Hjørvard Bjørbeth til Trønderbladet etter to dager i cupen:

- G16-laget vant 7-0 i tirsdagens oppgjør mot belgiske KFCE Belzele. Gimse-gutta var i skikkelig spillehumør og holdt tempoet opp i samtlige 50 minutter. To scoringer av Jørgen Holthe, og resten av Jawad Amhadi, Eivind Hoøen, Anders Bjørnbeth, Peter Håpnes og Matti Bjørnbeth.

Jentene har to tap etter jevne kamper. Begge mål til jentelaget satt inn av Hanne Hansen.

Nå venter to viktige kamper onsdag for begge lag, rapporterer Bjørnbeth i en epost til avisa.