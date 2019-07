Sport

- G16-laget har ett tap og en seier, forteller Hjørvard Bjørbeth til Trønderbladet etter to dager i cupen:

- G16-laget vant 7-0 i tirsdagens oppgjør mot belgiske KFCE Belzele. Gimse-gutta var i skikkelig spillehumør og holdt tempoet opp i samtlige 50 minutter. To scoringer av Jørgen Holthe, og resten av Jawad Amhadi, Eivind Hoøen, Anders Bjørnbeth, Peter Håpnes og Matti Bjørnbeth.

Jentene har to tap etter jevne kamper. Nå venter to viktige kamper onsdag for begge lag, rapporterer Bjørnbeth i en epost til avisa.