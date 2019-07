Sjoner overrasket med 20-oddser

Sport

Lenge så det ut til at Melhus skulle gå seiersløs ut av en travkjøring på Leangen for andre gang på rad. Men i det nest siste løpet slo Arve Sjoner til med egentrente Conseila’s de Bello, en Tanem-traver som vant som et sjettevalg og bidro til at det ikke ble bunnutbetaling i V65-spillet.