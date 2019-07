Bjørgen gleder seg til å hjelpe søskenbarnet fra Lundamo

Sport

Tidligere i sommer ble det kjent at hun får en rådgiverrolle i Team Veidekke Midt-Norge, kanskje mer kjent som Team Trøndelag.

Det ble omtalt som et skup da avtalen ble kjent. Bjørgen skal i første rekke bidra med gode treningsråd og hjelpe utøverne med å takle konkurransepresset.

Dette blir hennes første jobb i miljøet etter at hun ga seg etter 2018-sesongen.

– Det startet gjennom at jeg ville hjelpe og bidra inn mot søskenbarnet mitt Anne Kjersti (Kalvå). Så fikk jeg spørsmål om jeg kunne bidra til å hjelpe til inn mot Team Trøndelag, og det takket jeg ja til. Det blir mest rådgivning, men har jeg muligheten til å være til stede så gjør jeg gjerne det også, sa Bjørgen til NTB i forbindelse med Oslo Skishow i juni.

Ser framover

Det er flere grunner til at 39-åringen fra Rognes ønsker å bidra opp mot løpere fra oppvekstområdet. Det er viktig med rekruttering med tanke på at det blir ski-VM i Trondheim i 2025.

– Trøndelag har mistet både meg og Petter (Northug) i løpet av kort tid, og vi er nødt til å skape noen nye.

Det er fortsatt mange gode trønderløpere på landslag, men det er ikke fullt av juniorer og rekrutter som står klare til å ta steget.

– Hvis vi ser på resultatlistene, så har det endret seg fra min tid. Vi må få fram flere trøndere, skape engasjement og tenke langsiktig. VM på hjemmebane kan bli en inspirasjon for mange.

Mammaen til sønnene Marius og Ola tror det er sjanser for at det kommer opp noen som kan hevde seg likevel.

– Det er unge utøvere på vei opp og som har muligheten til å gå VM på hjemmebane.

Tøft å satse økonomisk sett

– Hva tror du skal til for å få fram flere gode?

– Team Trøndelag er viktig. Det betyr mye å få samlet de beste i et godt miljø. Å legge til rette for dem tror jeg kan være veldig positivt. At lokalmiljø med sponsorer og midler kan være med å bidra inn mot Team Trøndelag, er en start. Det hjelper å legge til rette slik at de kan gjøre det som kreves.

Bjørgen ser at det ikke er så enkelt for alle.

– Det er mange aktive, men jeg vet også at det er tøft å satse økonomisk sett for dem som er under landslag og rekrutt. Det er en utfordring. Hvis det er flere som vil være med å bidra, tror jeg det er en fordel. Hvis alle bidrar med ressurser og legger til rette, er det muligheter. Da kan vi lykkes, sier Bjørgen.