Sport

Hans Jakob Løkkesmo tok to klare seire i hurtigøvelsene under Midt-Norsk mesterskap.Løkkesmo skjøt sterke 6,88 i felthurtig, som var over et halvt sekund foran nestemann. Og med 29 treff på stang, vant han med en margin på fire treff foran neste på lista.

Det er ikke tilfeldig at Hans Jakob Løkkesmo er i toppen på disse øvelsene. Han har i flere år hevdet seg godt på nasjonalt nivå disse øvelsene, og så sent som i 2017 kapret han bronsemedaljen i Norgescup (Frendecup) i felthurtigskyting.