Skuffet Skarsem startet lokaloppgjøret på benken

Sport

Olaus Jair Skarsem fra Melhus har med unntak av cupseieren mot Brann, da han sonet karantene for to gule kort i turneringen, vært med fra start for Ranheim i de siste kampene og spilt seg til fast plass på laget, men da klubben møtte Rosenborg til sesongens første lokaloppgjør måtte han starte på benken - mot klubben han er utleid fra.