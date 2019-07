Spenningen holder seg i OG-karusellen

Sport

Ola Grendal i arrangørklubben Orkanger var løypelegger da tredje løp i OG-karusellen ble avviklet like før ferien. Samlingsplass var lagt til gården Fagerholtet like nord for Knyken. Terrenget er noe tett og med ikke mange gode holdepunkter. Det førte til store variasjoner i prestasjonene i løypene og noen overraskelser på resultatlistene. Det var 70 løpere som hadde tatt turen til Orkdal for å gjøre sitt aller beste for laget sitt.