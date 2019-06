Ingrid Lorvik tok sitt første NM-gull

Sport

Dermed brøt Lorvik seiersrekken til Vita Heine. Heine har vunnet de tre siste NM-fellesstartene, men søndag var det Lorvik sin tur. Etter å ha blitt nummer tre i 2014, 2015 og 2017 ble det omsider NM-gull på 33-åringen.

Ida Langørgen syklet inn til NM-bronse Gauldal SK-rytteren kom på pallen i lørdagens fellesstart for juniorer.

Avgjørelsen falt med rundt 25 kilometer igjen. Da stakk Lorvik, mens de øvrige i feltet nølte.

Inn i den siste av de ni rundene lå Hitec-rytteren over minuttet foran feltet bak, og avstanden bare økte inn mot mål. Med 2,7 kilometer var all tvil fjernet -da hadde Lorvik to og et halvt minutts forsprang.

Dermed kunne Ingrid Lorvik juble over sin første NM-tittel. Bak var det duket for spurt om de siste pallplassene. Der var det til slutt Susanne Andersen (Sunweb) som var raskest, mens Ingvild Gåskjenn (Hitec) knep NM-bronsen.

Fellesstarten for herrer starter klokken 13.

Ny NM-medalje til Gauldal SK Thomas Sundlisæter ble nummer to på torsdagens temporitt for juniorer.