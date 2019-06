Melhushest vant NM-løp

Sport

Mesterskapet, som tidligere het NM for travtrenere, blir avholdt på Leangen hvert år i forbindelse med midtsommertravet, og fordeles over to dager. I år ble de seks første løpene kjørt fredag kveld og avsluttet før V75-runden søndag.

Blant hestene fra Melhus og Midtre Gauldal som var valgt ut til å delta, var fem år gamle Il Jerven, trent av Roar Berg og eid av Roar Berg og Kristin Kvaal Berg med adresse Melhus.

Årets tredje

Vanligvis er det melhuskusken Magne Olsen som kusker Il Jerven, men siden dette var et NM, var hesten tildelt Erlend Rennesvik, en ung østlandskusk som var debutant i denne sammenhengen, men som til slutt ble suveren vinner av mesterskapet.

Il Jerven var utvilsomt en av de bedre kaldblodshestene kusken kunne fått kjøre i det aktuelle løpet. Femåringen sto med to seirer på sju starter i år og var den ene av bare to som hadde vunnet løp inneværende sesong.

Jerven har utviklet seg til en stabil og flink traver.

Den må imidlertid tas litt rolig fra start og kan aldri avgjøre et løp i den fasen. Men den var fint med fra spor sju bak bilen, og etter drøye 500 meter var ekvipasjen å finne i front. Vi er ikke vant til å se Åsajerven-sønnen dra et helt felt, men den trivdes utmerket i den posisjonen og forsvarte seg med bravur. Ingen kunne true melhushesten mot mål.

Fantastisk traver

Norgesmesteren, som til tross for sin unge alder har masse rutine og har vunnet mange større og mindre løp, hadde mye godt å si om Il Jerven etter løpet.

- Vi kom veldig billig til tet. Den går og sparer seg litt og var ikke tom i mål, en veldig fin hest å få låne, meddelte Rennesvik.

- Det er en fantastisk hest. Den er veldig sterk og har god moral, den vet hvor den skal være i løpet, skrøt medeier Kristin Kvaal Berg etter en overbevisende seier for hest og kusk.