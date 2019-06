Gimsejenter klar for 0. divisjon

Sport

Onsdag klarte Gimse J15 kunststykke å kvalifisere seg til høstens 0. divisjon i Trøndelag Fotballkrets. Det ble klart etter at de slo rivalen Melhus hele 8-1 borte i Gruva.

0. divisjon består av de seks beste lagene i J15-klassen, to lag fra hver av de tre avdelingene i kretsen.

- Det har vært og blir en meget tøff konkurranse mot de større trondheimsklubbene. De har et helt annet antall jenter tilknyttet idrettslagene, sier Bjørn Høiem som er en av trenerne på gimselaget.

Ti år siden - Fotball er den artigste sporten Mikael (8), Martin (9) og Fredrik (9) strålende fornøyd med cupen.

- En fjær i hatten

Det er ikke ofte at en klubb på størrelsen med Gimse klarer å kvalifisere seg til den høyeste divisjonen.

- Det er en skikkelig fjær i hatten for jentesatsingen som Gimse har hatt de siste årene, påpeker Høiem.

2004-årgangen til Gimse består av spillere fra både Gimse, Melhus, Kvål, Ler, Lundamo og Hovin.

Vant også på seniorsiden

Det kan også nevnes at det var enda et lokaloppgjør mellom Gimse og Melhus denne uken. Torsdag kveld vant Gimses andrelag 4-1 over Melhus sitt kvinnelag i 4. divisjon avdeling 4.

Melhus ligger nå nummer fire i avdelingen med 16 poeng, mens Gimse 2 er på en femteplass med ti poeng. Nå skal lagene ha en lengre sommerferie, før høstsesongen starter i august.

Gimsejente er igjen tatt ut til nasjonal talentsamling Kari Hoøen spiller til daglig fotball for Gimse IL. Nå er hun tatt ut til Norges fotballforbunds talentleir i Porsgrunn 29. juni - 3. juli.