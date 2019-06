Ny aktivitetsdag på Støren

Sport

Dette skjer ved grillhytta ved Støren idrettspark. Arrangementet er åpent for alle, og på arrangementets Facebook-side kan man lese at sykkel og hjelm er påkrevd for å delta på sykkelaktivitetene.

Arrangører er Midtre Gauldal Frivilligsentral, Sparebank 1 SMN, Bjørgen treningssenter og Støren Cykleklubb.

En fantastisk skidag i Hauka og Budal – Jeg liker å gå på ski fordi det er artig, og det var veldig artig å slå pappa helt på slutten, forteller Halvor Fløttum Bones (8).

Trivsel på Soknahytta Omkring 150 skigåere la søndagsturen sin til Soknahytta, for å delta på årets aktivitetsdag som vart arrangert for 6. gang.