Gauldal SK med knallsterke prestasjoner i norgescupen

Sport

I helga deltok Gauldal Sykleklubb i sesongens andre norgescuprunde i landeveissykling i Hamarregionen. Lørdag var det temporittet Mot Klokka og søndag gikk det unike fellesstartrittet Gylne Gutuer i Stange vestbygds kulturlandskap.

Det ble ei helg med flere gode resultater for gauldalsrytterne. Lørdag syklet Thomas Ekren inn til en sterk 15. plass i seniorklassen. I juniorklassen ble Tomas Sundlisæter nummer sju.

Søndag ble det en flott andreplass på Ida Langørgen i juniorklassen. Erik Ysland rundet av dagen med å ta imponerende tredjeplass blant seniorene.

- Jeg er ganske sikker på at dette er de beste seniorprestasjonene til både Thomas og Erik, sier Kjetil Ekren til Trønderbladet.

NM-uka neste

Ekren forteller videre Gauldal SK skal delta i NM-uka som starter til helga. Her skal blant annet Idar Andersen syklet lagtempo for moderklubben. Andersen sykler til vanlig for Uno-X Norwegian Development Team.

Gauldal SK har gode sykkeltradisjoner gjennom mange år, men ifølge Ekren savner de litt rekruttering.

- Nå har vi mange sterke ryttere på junior- og seniorsiden, men vi har plass til enda flere yngre syklister.

Sykkelrittet startet på Gåsbakken Rundt 120 syklister deltar i sykkelrittet "Norgeshus Gauldal 3-dagers", fra lørdag til mandag.