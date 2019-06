Super innsats i NM beach håndball

Sport

G18 fra Melhus IL sørget for gull under NM i beach håndball i Sandefjord i helga mens damelaget tok sølv i åpen klasse. Det er en svært fornøyd gjeng som er på vei tilbake til Melhus etter den gode uttellinga under NM.

Variabelt vær

- Vi hadde kjempefint vær på lørdag og regn på søndag. Det ble litt tungt å spille på søndag, men været bedret seg utover dagen. Stemninga har vært kjempeflott, sier trener Inger Mærk fra Melhus håndball.

Atle Hårsaker er trener for guttelaget. I fjor tok guttelaget gull i G16.

Damelaget konkurrerte i en klasse med 14 lag og vant 7 av 9 kamper. De måtte til slutt se seg slått av Kongsvinger.

Mangler fasiliteter

Beach håndball spilles av håndballspillerne etter at håndballsesongen er over i april. Siden treningsforholdene ikke er optimale i Trøndelag, har det ikke blitt kamper på damelaget før i helga.

- Etter håndballsesongen har vi trent beach håndball 1-2 ganger i uka på volleyballbanen ved Melhus videregående skole. I beach håndball er det litt andre regler enn i håndball. Det finnes ikke en eneste beach håndball-bane i region nord. Melhus kunne ha blitt den første. Når vi skal trene, må vi ha med målene i en henger og pakke sammen utstyret hver gang, forteller Mærk.

