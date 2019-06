Familien Sølberg stiller i finsk storstafett

Sport

I helga er det klart for den finske storstafetten Jukola like ved Lahti. Nesten 20.000 orienteringsløpere skal i ilden i de finske skoger.

Som i fjor stiller søsknene Andreas og Line Sølberg fra Gåsbakken. Det samme gjør svenske Oskar Andrén, som er kjæresten til Line. Dette bekrefter leder Svein Olav Åmot i IL Leik orientering.

- Det har vært mange løp på dem i det siste, men de skal være i brukbar form. Det blir spennende, sier Åmot til Trønderbladet.

- I bra løpsform

Oskar og Line løper for OK Tisaren, mens Andreas konkurrerer for IFK Göteborg.

- I Pinseløpet på Hamar forrige helg viste Oskar at han er i bra løpsform. Her vant han sprinten og ble nummer fire på Elgdilten, forteller han.

Andreas ble nummer sju på sprinten i Pinseløpet. I Elgdilten løp hølondingen inn til en tredjeplass.

Ifølge Åmot er Oskar aktuell for World Cup-laget til Sverige i sprint.

- Hvordan han gjør det fremover mot høsten bli avgjørende. Det er på sprint han har sin forse, for han har stor fart, avslutter O-lederen i IL Leik.

