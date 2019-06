Profilerte skisøstre stiller til start i Vassfjellet Opp

Sport

Førstkommende lørdag arrangeres Vassfjellet Opp og Vassfjellmasta Bakketråkk i forbindelse med Kvålsdagan. Det er 9. året at Trønder-Lyn arrangerer konkurransene.

- Får vi 50 løpere i både trim- og konkurranseklassen, tror jeg vi skal si oss fornøyd. Men kommer det flere skal vi håndtere det også, sier løpsleder Roar Wærnes til Trønderbladet.

Løyper og gjennomføring er som tidligere, men i år skal rytterne i bakketråkken starte samtidig som løperne.

- Syklistene starter et stykke foran, så da er det mulighet for at de kommer først i mål. Vi har pleid å ligge på rundt 20 syklister, forteller han.

Søstrene Slind kommer

Wærnes forteller at at langrennssøstrene Silje og Astrid Øyre Slind er klar til dyst i Vassfjellet Opp. Det samme er fjorårsvinner Andreas Dahlø Wærnes og langløpsspesialist Torleif Syrstad.

- Vi håper det kommer flere profiler, men det er vanskelig si. De fleste melder seg på på selve dagen, sier løpslederen, som håper søstrene Slind kan utfordre rekorden til Marthe Kristoffersen fra 2010 på 47.32.

Arrangøren har værgudene på sin side. Det er meldt hel sol og over 20 varmegrader på lørdag.