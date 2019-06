Kvinneskyting på Hølonda: – Noen syntes det var litt skummelt og ville bare se på

Sport

– Vi fikk fikk flere tilbakemeldinger på at flere ville være med, men at de ikke hadde tid denne dagen, sier leder Ingrid Olea Alstad i kvinneutvalget HJFF.

Stor interesse for årets store skytterdag Flå skytterlag sitt arangement ble en gledelig dag med stort antall oppmøtte og unge skyttere.

– Litt skummelt

Kvelden 23. mai startet med visning av hvordan man håndterer våpen og hvordan man opprettholder sikkerheten på banen, reglement osv. Deretter fikk damene prøve seg på både hagle og rifle.

– Noen syntes det var litt skummelt og ville bare se på, mens andre har siden den kvelden vært på alle skytetreningene. Det synes vi er kjempegøy, forteller Alstad.

Lovende fortsettelse

Videre på kvelden ble det bestilt pizza til alle, både instruktører og damene som deltok.

– Vi snakket litt om veien videre, og hvordan vi skulle bygge dette kvinnelaget, som vi kaller «Ryponj», i sammarbeid med Opdal JFL sine «Rypånj» og Horg JFL sine «Rypunj». Damene virket veldig positive til forslagene våre og kom også med egne forslag, sier hun.

Nå har de satt av ny dato for å treffes. 19. juni blir det ny skytekveld for damer. Da blir trapbanen (hagle) reservert for kun damer. Det vil også bli instruktører tilgjengelig og det vil bli vist en film om hagle.