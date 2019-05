Arrangerer Gauldal 3-dagers for åttende gang

Sport

8. – 10. juni arrangerer Gauldal Sykleklubb «Norgeshus Gauldal 3-dagers» for åttende gang. Dette er et rankingritt hvor det kåres sammenlagtvinnere for menn og kvinner 13–14 år, 15–16 år, junior og senior. Det er første gang de velger å ha arrangementet pinsehelga.