Melhus best i begge lokaloppgjørene

Onsdag kveld var det klart for lokaloppgjør i G19 1. divisjon mellom Gimse og Melhus på Brekkåsen. Serieleder Melhus sto med to seire og èn uavgjort før kampen, mens Gimse sto uten poeng. Onsdagens oppgjør viste også at det for øyeblikket er klasseforskjell på lagene.

Åtte fulltreffere

Melhus gikk til pause med en klar 5-0 ledelse og ga seg ikke før det sto 8-1 på tavla til slutt. Det plasserer nå laget på toppen av tabellen på bedre målforskjell enn Rissa, med èn kamp mindre spilt i 1. divisjon G19 vår avdeling 2.

Philip Totland, som har fått sjansen på klubbens A-lag i 3.divisjon denne sesongen, scoret tre av målene. I tillegg noterte Bjarte Rein seg for to scoringer, mens Mats Ramlo og Espen Samdal Reppe scoret ett hver i tillegg til ett selvmål fra hjemmelaget. Gimses mål i kampen var signert Marius Krogh-Albertsen.

Neste kamp for Melhus spilles førstkommende onsdag. Da venter tabelltreer Heimdal hjemme i Gruva, mens Gimse jakter sine første poeng for året mot nettopp Heimdal i sin neste kamp som spilles 5. juni.

Ingen revansje

Torsdag møttes Gimse og Melhus 2 til nytt lokaloppgjør, denne gang i 6. divisjon avdeling 6. Gimse, som tok sin første seier for sesongen sist kamp mot Nidaros i forrige uke, hang bedre med denne gang, men måtte til slutt se seg slått med 1-2.

Melhus 2 har uttalt at de har klare ambisjoner om å ta steget opp til 5.divisjon med klubbens 2. lag denne sesongen og kom også med en del sterke navn til torsdagens nabooppgjør. Øyvind Onsøyen, Geir Holthe, Samim Meskinyar, Håkon Lund, Mathias Eid og Philip Totland var noen av spillerne som bidro til lagets fjerde seier av fem mulige denne våren.

Klubbens 2. lag har dermed 13 poeng etter fem kamper (fire seire og èn uavgjort) og topper tabellen ett poeng foran Tiller 3.

Melhus 2 møter Heimdal 2 førstkommende mandag i sin neste kamp.

