Leik fikk så hatten passet

Etter tre strake tap i starten av sesongen, kunne Leik omsider bokføre sesongens første poeng da laget spilte 3-3 borte mot KIL/Hemne 2 forrige uke.

Når laget tok imot Utleira hjemme på Korsvegen søndag var det aldri noen tvil om hvor poengene skulle havne. Etter å ha satt fire kasser i hjemmemålet før pause, nøyet gjestene fra Trondheim seg med tre etter hvilen i oppgjøret som til slutt endte med 0-7 tap for Leiks del.

Gjestenes Markus Ydstie og Terje Landsem noterte seg for to mål hver.

Seieren glapp på overtid for Melhus Men melhustrener Jan Ketil Berg er fornøyd med poengfangsten så langt og er glad for å ha fått i gang sin toppscorer Robert Stene for alvor.

Buvik venter

Utleira topper i øyeblikket tabellen i 5.divisjon avdeling 3, men Buvik har to kamper tilgode på Trondheims-laget og tar over tabelltoppen igjen med seier i de to. Den første av de to hengekampene spilles i morgen, mandag, når laget gjester Sørøya og møtet med Trønder-Lyn.

Leiks neste kamp spilles førstkommende fredag. Og da venter nettopp Buvik på bortebane. Nok en knalltøff oppgave for John T. Konstads mannskap i det som ser ut til å være en langt tøffere 5.divisjonsavdeling enn hva tilfellet var forrige sesong.

Dommer i søndagens kamp på Korsvegen var forøvrig dommerlegenden Helge Sumstad som fortsatt holder koken, men som nå dømmer for Strindheim IL etter å ha representert Rennebu i mange år.

Leik sprakk nullen Hølondlaget sto uten poeng før mandagens bortekamp mot KIL/Hemne 2, men etter 3-3 kampen har nå alle lag i avdelingen tatt poeng.