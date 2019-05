Sjekk hvordan eliteseriespillerne fra Melhus har gjort det på Fantasy så langt

Sport

Fantasy Eliteserien er et populært spill for fotballfolket der man plukker ut en tropp bestående av 15 spillere, der elleve starter, hvor man kan bytte på laget fra runde til runde der man får poeng for mål, assist og rent bur - for å nevne noe. I tillegg får man minuspoeng dersom spilleren på ditt lag for eksempel skulle få gult eller rødt kort.