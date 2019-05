Det raknet mot slutten for Melhus

Sport

Melhus kom til mandagens hjemmekamp mot Rosenborgs 2 i Gruva stinne av selvtillit etter to strake seire. Og på stillingen 1-1 ved pause, øynet også laget håp om å få med seg noe mot en av opprykksfavorittene i avdelingen, men slik skulle det ikke gå. Tre baklengsmål i 2.omgang, to helt på tampen av oppgjøret, gjør at laget står med seks poeng etter fire kamper. To seire og to tap er fasiten så langt for Jan Ketil Bergs mannskap.