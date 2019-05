- Vi er bedre enn på samme tid i fjor

Sport

Etter å ha tapt sesongens første seriekamp borte mot Kongsvinger 2 like før påske, har Melhus tatt to seire og fått en god start på sesongen før møtet med opprykksfavoritt Rosenborg 2 på hjemmebane i Gruva mandag. I tur og orden har gode motstandere som Steinkjer og Verdal blitt slått, og lagets assistenttrener Tore Havdal er fast bestemt på at laget nå er bedre enn på samme tid i fjor.