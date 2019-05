Singsås vant krigen mot Sokna

Sport

Onsdag fikk Singsås besøk av rival Sokna hjemme på Singsås gras i 6. divisjon avdeling 7.

Singsås ledet 3-0 til pause. Alle de tre målene ble scoret på dødball av Hågen Kosberg, Marius Samstead Morken og Per Mikael Haugen.

Etter hvilen kom Sokna mer med i kampen. Ni minutter ut i omgangen scoret Esten André Heimsbakk for gjestene. Men få minutter senere økte Singsås ledelsen med straffemål av Per Mikael Haugen.

Singsåsspiller fikk hattrick

Det hjalp ikke for Sokna at Espen Børset og Erik Børset scoret ett mål hver i det 72. og 84. minutt. Like før kampslutt dukket Singsås Per Mikael Haugen opp foran mål igjen og scoret hattrick.

Det ble ingen flere mål på Singsås. Rødtrøyene vant den intense kampen 5-3.

– Sokna kommer ut og går i krigen i 2. omgang, men vi holder stand og tar en deilig seier i lokaloppgjøret. Viking-kriger Arne Hovstad (bildet) fornøyd med seier og nytt blåøye, skrev Singsås IL Herrer på Twitter etter kampen.

