Singsås og Sokna møtes til dyst på fotballbanen

Sport

Breddefotballsesongen er godt i gang i Melhus og Midtre Gauldal og vi kan vente oss flere godbiter i de lavere divisjonene.

Onsdag 1. mai får Singsås besøk av Sokna hjemme på Singsås gras i 6. divisjon avdeling 7.

Singsås fikk en meget god start på sesongen da de slo Os/Nansen 4-0 på bortebane i første serierunde. Sokna tapte sesongens første seriekamp. Tylldal vant 3-1 over soknedalingene.

Oliver (19) scoret fem mål da Trønder-Lyn overkjørte Leik - Jeg er veldig fornøyd med at det løsnet etter første seriekamp. Godt å få scoret noen mål, sier stortalentet beskjedent til Trønderbladet.

Fin bane

På Twitter melder Singsås IL Herrer at banen deres blir grønnere og grønnere for hver dag som går.

«Før har vi vært redd for at snøen ikke vil smelte, i år må vi vanne banen fordi det er for varmt», skriver fotballklubben.

Kampene kommer tett for både Singsås og Sokna fremover. Singsås møter Gauldal på bortebane lørdag 4. mai, mens Sokna spiller hjemme mot Alvdal 2 dagen etter.