Melhus lå under til pause, men snudde kampen mot Verdal

Sport

Melhus skaffet seg et dårlig utgangspunkt etter 1. omgang i bortekampen mot Verdal lørdag da laget lå under 0-2 halvveis, men en solid snuoperasjon i 2. omgang gjorde at laget fikk revansje for fjorårets knepne tap på samme arena og tok sin andre strake seier denne våren.