En fantastisk skidag i Hauka og Budal

Sport

Onsdag ble nemlig Sandfjellrennet arrangert av Sokna IL og Budal IL for 40. gang. Selveste Johannes Høsflot Klæbo stakk av med seieren i en av konkurranseklassene, men mange glade mosjonister gikk også de 30 kilometerne fra Hauka til Enodd skiarena i Budal. Blant dem var Halvor Fløttum Bones og hans far; Odd Fløttum Bones. Sønnen gikk løpet for første gang.