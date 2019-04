Baritron tilbake i vinnerform

Sport

Velkjente Baritron er en vinnerhest som har rukket å bli åtte år gammel. Fjorårssesongen ga bare én seier, den kom i mai måned. Siden årsdebuten i begynnelsen av mars, som resulterte i femteplass, har hesten vist stigende form. Ikke minst viste den i et løp på Bjerke at noe var på gang. Der ble det en tredjeplass som ble fulgt opp av en andreplass i den forrige starten på Leangen. Dermed var det duket for årets første triumf som kom fra tet.