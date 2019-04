Støren skuffet i premieren

Sport

Støren startet årets sesong med bortekamp mot KIL/Hemne 2 søndag i en kamp de til slutt tapte 1-2. Ola Belsvik scoret bortelagets mål med en nydelig heading.

Støren-trener Freddy Olsson uttalte til Trønderbladet tidligere i uken at han hadde et håp om å kjempe i toppen av årets 5.divisjon og at KIL/Hemne 2 var et av lagene han så på som den tøffeste motstanderen sammen med Trønder-Lyn i toppstriden.

I helga sparker Leik og Støren i gang sesongen Leik har mistet flere nøkkelspillere siden forrige sesong og har i tillegg ny trenerduo for året. Støren vil kjempe i toppen, men tror et annet gauldaldslag blir sterke.

- Skuffende tap

Lagets Facebook-side oppsummerer prestasjonen på følgende måte:

- I dagens serieåpning borte mot Kil/Hemne 2 går vi på et skuffende tap 2-1. Vi har mye ball i laget, men de helt store sjansene uteblir. En kamp der vi burde fått med oss noe, men vi er for upresise og gir bort poengene. Vårt mål var det Ola Belsvik som sørget for, med et vakkert hodestøt.

Neste kamp for Støren spilles førstkommende torsdag. Da venter Utleira på hjemmebane, som innledet sesongen med å slå Rindal på hjemmebane fredag kveld.

Leik tapte åpningskampen Det ble ingen drømmeåpning på sesongen for Leik når 5.divisjon ble sparket i gang fredag kveld.

Fotballag i Gauldalen får ikke trent ordentlig før i mars Det er for så vidt gammelt nytt, men selv ikke i 2019 får Støren, Sokna og Singsås trent utendørs før i mars: Innendørsfotball blir ikke det samme.