Fotballspillere fra Melhus var på talentleir med landets beste

Sport

Den siste uken har Equinor Talentleir gått av stabelen i Sarpsborg. Her har de største fotballtalentene i alderen 14 og 15 år vært samlet.

Først var det samling for jentene og deretter guttene. Equinor Talentleir er siste steg før et eventuelt landslagsuttak.

På jentesiden deltok 14 år gamle Kari Hoøen fra Gimse IL. Tobias Solheim Dahl fra Melhus IL var med guttene som er 14 år.

- Tøff konkurranse

I en pressemelding sier fagansvarlig for landslagsskolen, Håkon Grøttland følgende:

- Dette er første gang jentene født i 2005 er inne på et nasjonalt tiltak, mens 2004-jentene opplever for første gang å bli plassert i en tropp som enten heter landslag eller skyggelandslag. Det er et signal om at ting begynner å spisse seg til. Første offisielle landskamper for kullet er ikke mange månedene unna, og vi begynner å forberede inn mot det.

- Målet med samlingen er først og fremst å gi spillerne inspirasjon og referanser som gjør at de forhåpentligvis jobber enda bedre i hverdagen. Det er tøff konkurranse om plassene, så spillerne skal være stolte over å bli tatt ut her, fortsetter han.

Rebecka Holum skal spille med flagget på brystet Fotballspilleren fra Gimse er tatt ut til landslagssamling med U23-jentene.