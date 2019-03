NM-gull til Jørgen Graabak

Sport

Konkurransen startet med langrenn fellesstart over ti kilometer, hvor Jørgen Graabak kom inn som nummer to, ni sekunder bak Magnus Krog. Flere av de beste sviktet i Midtstubakken, og Graabak kunne hale seieren i land.

Far Finn Arne Graabak sier seieren betyr mye for Jørgen, og at han ser fram mot lagsprinten lørdag. Hoppinga til lag-NM ble unnagjort fredag kveld, og her leder Jørgen og Espen Bjørnstad. De går ut først i langrennsdelen, som etter programmet starter klokka 13.00.

