Sport

Under NM i skiskyting i Ål i Hallingdal gikk Andreas Dahlø Wærnes inn til en 14.-plass på fredagens normaldistanse. Dette ble utgangspunkt for lørdagens jaktstart, hvor han gikk seg opp til en flott sjuendeplass i et sterkt felt med eliteløpere. Tarjei Bø ble norgesmester på jaktstarten.