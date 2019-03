Rebecka Holum skal spille med flagget på brystet

Sport

Røa-spiller Rebecka Wanvik Holum er for første gang tatt ut til samling med U23-landslaget i fotball.

– Det var veldig gøy. Ble ganske sjokkert da jeg fikk beskjeden faktisk, samtidig som det har vært et av mine mål for denne sesongen. Nå er jeg både spent og motivert for nye utfordringer på landslagsnivå, sier Holum til Røas hjemmeside.

Jenta fra Gimse hadde en solid sesong med oslolaget i fjor og er nå i gang med ny sesong på det høyeste nivået i norsk kvinnefotball. I første serierunde av Toppserien vant Røa 2-0 over Sandviken.

